Петербургский депутат-строитель решил сдать мандат. Коллеги намекают на «личные проблемы»

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит обращение единоросса Алексея Далматова о сложении полномочий. Последние полгода он не появлялся на заседаниях и даже не оставлял доверенность на голосование других депутатам.



О том, что Далматов написал заявление, «Фонтанке» сообщили три его коллеги. Сам он сообщил, что ответит на все вопросы в день рассмотрения заявления — 28 июня. По информации коллег Далматова, в последние месяцы он почти не работает в связи с личными проблемами, какими — они отказались сообщить, но намекнули на проблемы со здоровьем.

