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    Петербургский депутат-строитель решил сдать мандат. Коллеги намекают на «личные проблемы»

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    Законодательное собрание Петербурга рассмотрит обращение единоросса Алексея Далматова о сложении полномочий. Последние полгода он не появлялся на заседаниях и даже не оставлял доверенность на голосование других депутатам.

    О том, что Далматов написал заявление, «Фонтанке» сообщили три его коллеги. Сам он сообщил, что ответит на все вопросы в день рассмотрения заявления — 28 июня. По информации коллег Далматова, в последние месяцы он почти не работает в связи с личными проблемами, какими — они отказались сообщить, но намекнули на проблемы со здоровьем.

    Алексей Далматов — один из самых богатых депутатов петербургского парламента. В 2022 году он отчитался о доходе в 32 млн рублей. В его собственности помимо прочего были квартира в Португалии и дом в Испании. Он — выходец из строительного бизнеса.

    В 2006–2009 годах был первым заместителем председателя комитета по градостроительству и архитектуре города Санкт-Петербурга. С середины 2009 года руководил инвестиционным развитием строительной компании ЮИТ Санкт-Петербург. С 2014 года был индивидуальным предпринимателем. Награжден нагрудным знаком «Почетный строитель России» и почетным знаком «Строительная слава».

    Далматов избирался от 18-го одномандатного округа в Кировском и Красносельском районе. Выборы ему проиграл в 2021 году экс-депутат Сергей Никешин. После сложения полномочий депутатом одномандатного округа там должны объявлять довыборы.

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