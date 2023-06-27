Петербургский депутат-строитель решил сдать мандат. Коллеги намекают на «личные проблемы»

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит обращение единоросса Алексея Далматова о сложении полномочий. Последние полгода он не появлялся на заседаниях и даже не оставлял доверенность на голосование других депутатам.
О том, что Далматов написал заявление, «Фонтанке» сообщили три его коллеги. Сам он сообщил, что ответит на все вопросы в день рассмотрения заявления — 28 июня. По информации коллег Далматова, в последние месяцы он почти не работает в связи с личными проблемами, какими — они отказались сообщить, но намекнули на проблемы со здоровьем.
Алексей Далматов — один из самых богатых депутатов петербургского парламента. В 2022 году он отчитался о доходе в 32 млн рублей. В его собственности помимо прочего были квартира в Португалии и дом в Испании. Он — выходец из строительного бизнеса.
В 2006–2009 годах был первым заместителем председателя комитета по градостроительству и архитектуре города Санкт-Петербурга. С середины 2009 года руководил инвестиционным развитием строительной компании ЮИТ Санкт-Петербург. С 2014 года был индивидуальным предпринимателем. Награжден нагрудным знаком «Почетный строитель России» и почетным знаком «Строительная слава».
Далматов избирался от 18-го одномандатного округа в Кировском и Красносельском районе. Выборы ему проиграл в 2021 году экс-депутат Сергей Никешин. После сложения полномочий депутатом одномандатного округа там должны объявлять довыборы.