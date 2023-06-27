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    Кадыров рассказал о попытке украинских диверсантов прорваться в Россию

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    Чеченские бойцы батальона «Запад-Ахмат» предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом 27 июня в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров рассказал, что начальники чеченских отделов МВД Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов «всегда тщательно продумывают противодействие противнику». Так случилось и в этот раз — накануне благодаря информации разведки бойцы успешно накрыли огнем вражескую группу на своих направлениях. По уточнению Кадырова, речь идет о селах Щетиновка и Богун-Городок.

    В начале июня Кадыров предложил отправить чеченские подразделения на борьбу с диверсантами на приграничных территориях Белгородской области. Свою помощь тогда предлагал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: «Ожидать приглашения и спрашивать разрешения мы не будем», писал РБК.

    Белгородская область регулярно подвергается обстрелом с западного направления. По данным Следственного комитета, с 24 февраля 2022 года от обстрелов в Белгородской области ранения получили восемь детей, еще два несовершеннолетних погибли, писал ТАСС.

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    Рамзан КадыровБелгородская областьУкраинские диверсанты
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