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    «Череп, как в школе показывали на анатомии». Мужчина, нашедший в лесу череп человека, рассказал, как это было

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    Почти сутки сотрудники полиции искали в лесу в районе деревни Дранишники останки человека, чью голову накануне нашел гулявший с собакой местный житель.

    «Я вышел из дома и увидел метрах в 600 огонь в лесу», — рассказал 27 июня «Фонтанке» Антон.

    В лес рванула и его собака, йоркширский терьер, она-то и вытащила из затухающего костра пакет. мужчина отнял у пса пакет и отшвырнул его, затушил огонь, а потом решил посмотреть, что пытались сжечь. Он осторожно отодвинул край полиэтилена и увидел затылок, а потом и волосы.

    «Череп, такой, как в школе на уроках анатомии показывали», — уверяет мужчина. Он позвонил в 112. На место прибыли сначала сотрудники Росгвардии, которые проверили, что вызов не фейк. Затем уже в лес приехала следственно-оперативная группа. Они изъяли череп, а также проверили все кострищи поблизости, даже старые на предмет сожжённых останков.

    Череп с пакетом отправили в морг.

    По данным «Фонтанки», он предположительно принадлежит взрослой женщине, которая скончалась или была убита приблизительно 1,5 месяца назад.

    СК Ленобласти возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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