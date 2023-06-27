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    Житель Всеволожска спасал от пожара лес, а нашел человеческую голову

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    Житель Сертолово гулял с собакой и нашел тлеющий пакет. Его содержимое выкатилось на него и сильно испугало.

    Прогуляться по лесу с собакой в районе деревни Дранишники 38-летний мужчина решил накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 июня. Он отошел от своего дома меньше чем на километр и увидел тлеющий полиэтиленовый пакет. Мужчина начал тушить его, и в этот момент из пакета выкатилось нечто, очень похожее на человеческую голову. Когда местный житель отошел от страха, то вызвал полицию.

    Останки человека увезли в морг. Эксперты забрали с места происшествия также остатки пакета и полотенце, в которое была завернута голова.

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