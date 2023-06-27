    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, южн

    759мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.66eur92.3

    Путин — военным: вы фактически остановили гражданскую войну

    4966
    48 комментариев

    Президент России Владимир Путин выступает перед военнослужащими на Соборной площади Кремля по итогам субботнего мятежа ЧВК «Вагнер». Он поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу страны.

    «Вы фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно», — цитирует главу государства РИА Новости.

    По словам российского лидера, решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа. Президент подчеркнул, что части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и спецслужб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов и тыла ВС РФ, которые ведут бои на фронте. Боевые подразделения не пришлось снимать из зоны СВО.

    «В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи, летчики, они не дрогнули, с честью выполнили приказ и свой воинский долг», — отметил Путин и попросил почтить их память минутой молчания.

    27 июня ФСБ сообщила о прекращении дела о вооруженном мятеже. В ведомстве объяснили это тем, что его участники «прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления».

    ФСБ 23 июня возбудила дело по факту организации вооруженного мятежа после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы имевшем место обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. К утру 24 июня вагнеровцы вошли в Ростов-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа, а часть бойцов ЧВК направилась в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров убедил Пригожина развернуться. В Кремле пообещали, что уголовное дело в отношении бизнесмена будет прекращено и тот «уйдёт в Белоруссию».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ46
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 48

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    48
    close