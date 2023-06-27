Путин — военным: вы фактически остановили гражданскую войну

Президент России Владимир Путин выступает перед военнослужащими на Соборной площади Кремля по итогам субботнего мятежа ЧВК «Вагнер». Он поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу страны.

«Вы фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно», — цитирует главу государства РИА Новости.

По словам российского лидера, решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа. Президент подчеркнул, что части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и спецслужб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов и тыла ВС РФ, которые ведут бои на фронте. Боевые подразделения не пришлось снимать из зоны СВО.