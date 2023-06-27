Петербургские полицейские спасли жителей дома в Мариуполе от мужчины с газовым баллоном и зажигалкой

Мужчину, который обещал взорвать в Мариуполе многоквартирный дом, задержали сотрудники полиции из Петербурга.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 27 июня, инцидент произошел в первый день лета. Члены сводного отряда полиции
Когда полицейские поднялись на этаж, то увидели там мужчину, подпирающего 50-литровым газовым баллоном дверь одной из квартир. Когда он увидел сотрудников правопорядка, то стал угрожать, что взял жителей квартиры в заложники, сейчас начнет выпускать газ и вытащил зажигалку.
В ожидании прибытия экстренных служб петербуржцы начали эвакуацию жильцов дома. А также вели с мужчиной переговоры. Они длились несколько часов, но мужчина все-таки решил пустить газ.
Когда он попытался поджечь его, полицейские, рискуя жизнями, задержали мужчину.
Его доставили в местный отдел полиции. Задержанный оказался 40-летним уроженцем города Стаханова Луганской области. В Мариуполе он работал кровельщиком. Также выяснилось, что дом и парадную он выбрал, так как увидел новые окна и двери. То есть они долго должны были выпускать скопившийся в помещении газ.
Руководством ГУ МВД России уже принято решение поощрить всех четырех полицейских из Петербурга.