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    Петербургские полицейские спасли жителей дома в Мариуполе от мужчины с газовым баллоном и зажигалкой

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    Мужчину, который обещал взорвать в Мариуполе многоквартирный дом, задержали сотрудники полиции из Петербурга.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 27 июня, инцидент произошел в первый день лета. Члены сводного отряда полиции № 5 петербургского главка Александр Буняев, Андрей Кочик, Константин Могилко и Артем Краснопольский патрулировали улицы Мариуполя. К ним подбежала женщина, жительница дома № 14 по улице Бахчиванджи. Она сообщила, что на 5-м этаже её дома стоит мужчина с газовым баллоном и угрожает устроить взрыв.

    Когда полицейские поднялись на этаж, то увидели там мужчину, подпирающего 50-литровым газовым баллоном дверь одной из квартир. Когда он увидел сотрудников правопорядка, то стал угрожать, что взял жителей квартиры в заложники, сейчас начнет выпускать газ и вытащил зажигалку.

    В ожидании прибытия экстренных служб петербуржцы начали эвакуацию жильцов дома. А также вели с мужчиной переговоры. Они длились несколько часов, но мужчина все-таки решил пустить газ.

    Когда он попытался поджечь его, полицейские, рискуя жизнями, задержали мужчину.

    Его доставили в местный отдел полиции. Задержанный оказался 40-летним уроженцем города Стаханова Луганской области. В Мариуполе он работал кровельщиком. Также выяснилось, что дом и парадную он выбрал, так как увидел новые окна и двери. То есть они долго должны были выпускать скопившийся в помещении газ.

    Руководством ГУ МВД России уже принято решение поощрить всех четырех полицейских из Петербурга.

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    МариупольГазовый баллонЗаложникиЖилой дом
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