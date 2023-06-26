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    Финны будут стрелять из корабельной артиллерии в Финском заливе

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    Финские пограничники проведут стрельбы из корабельной (береговой) артиллерии на островах Мякилуото и Катаялуото в Финском заливе, сообщила пограничная служба Суоми.

    Как говорится в опубликованном на сайте ведомства 26 июня заявлении, стрельбы будут проходить 30 июня с 08:00 до 20:00. Есть опасная зона. Северная граница опасной зоны проходит по маршруту Снобада — Фьердгрунд — Любекшялларна — Лергрунд. Восточной границей является Лергрунд, от которого на юг проходит граница с территориальными водами Финляндии. Южная граница проходит по территориальным водам Финляндии, а западная граница Снобада — Каллбадан — по территориальным водам Финляндии.

    Как писала «Фонтанка», пограничники Суоми усилили контроль на восточной границе с Россией на фоне внутриполитических событий.

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