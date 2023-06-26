Финны усилили охрану на границе после мятежа Пригожина

Пограничники Юго-Восточной Финляндии усилили контроль на границе на фоне внутриполитических событий в России, пишут 26 июня финские СМИ.

«Мы усилили мониторинг ситуации и наблюдали за движением транспорта и прилегающей территорией, — заявил журналистам заместитель командира пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари. — Не могу вдаваться в подробности, но мы более внимательно следим за ситуацией на границе и пограничным движением на погранпереходах».

Но в целом, по словам Луккари, пограничное движение в пунктах пересечения границы с Россией пока спокойное и идет в обычном режиме, без инцидентов.