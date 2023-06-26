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    Финны усилили охрану на границе после мятежа Пригожина

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    Пограничники Юго-Восточной Финляндии усилили контроль на границе на фоне внутриполитических событий в России, пишут 26 июня финские СМИ.

    «Мы усилили мониторинг ситуации и наблюдали за движением транспорта и прилегающей территорией, — заявил журналистам заместитель командира пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари. — Не могу вдаваться в подробности, но мы более внимательно следим за ситуацией на границе и пограничным движением на погранпереходах».

    Но в целом, по словам Луккари, пограничное движение в пунктах пересечения границы с Россией пока спокойное и идет в обычном режиме, без инцидентов.

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    ФинляндияМятеж Пригожина
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