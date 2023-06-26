В правительстве отчитались, как регионы пережили выходные вооруженного мятежа

То, как южные регионы России пережили вооруженный мятеж Евгения Пригожина в минувшие выходные, члены кабинета министров обсудили на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным 26 июня. Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства страны.

Банки и наличные деньги Первым с докладом выступил вице-премьер Андрей Белоусов, который рассказал, как обстояли дела с работой банков и выдачей наличных денег. По его словам, в 15 регионах страны спрос на наличность вырос на 30 процентов. Наиболее активный рост был отмечен в южных регионах — Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также в крупных городах. Там спрос вырос примерно на 70–80%. Объемы подкрепления наличной валютой выросли примерно в три раза. «Все банкоматы работали в штатном режиме, и уже в воскресенье спрос пошёл на убыль. Сейчас обстановка полностью стабилизировалась», — сказал Белоусов.

Также спрос на товары вырос в торговых сетях. В основном это касалось южных регионов. В Ростовской области, по данным отдельных сетей, трафик вырос на 10–15%, в Липецкой — на 30%, в Воронежской — на 50%. Перебоев с торговлей не было, необходимые запасы имеются. Что касается движения по трассе по М-4 «Дон», которое ограничивали в субботу, то оно, как сказал вице-премьер, начало поэтапно восстанавливаться с часа ночи воскресенья. На сегодняшний момент трасса работает в привычном режиме, хотя в некоторых местах остаются пробки. Белоусов добавил, что по железнодорожному, авиационному транспорту — всё работало и продолжает работать в штатном режиме, но люди опаздывали из-за заторов на трассах.

Медицина и обеспечение лекарствами Вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что все медицинские и социальные организации работали в штатном режиме, в том числе в Ростове-на-Дону, Воронежской, Липецкой, Тульской областях и новых регионах России. На дорогах, где было ограничено движение, задействовали 38 выездных медицинских бригад, в том числе 26 бригад скорой медицинской помощи и 12 бригад медицины катастроф. Дефицита лекарственных препаратов в аптеках и медицинских организациях нет. Из всех препаратов, которые относятся к перечню жизненно необходимых и важнейших, по большинству запас на 10–12 месяцев.

Промышленность и торговля Вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что промышленные предприятия, торговые сети в минувшие выходные функционировали слаженно. Для координации решения всех возникающих вопросов на базе Минпромторга организовали оперативный штаб, в работе которого дистанционно принимали участие руководители 10 регионов южного направления, а также ключевых предприятий, крупных и средних торговых сетей.

В части гражданских промышленных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса ввели повышенные меры безопасности. Под особый контроль с привлечением сил Росгвардии взяли организации, деятельность которых сопряжена с рисками техногенных аварий. На случай обострения ситуации были подготовлены эвакуационные команды.

Мантуров отметил, что была поставлена задача бесперебойного снабжения товарами первой необходимости. В моменте фиксировался повышенный спрос на отдельные группы товаров, в частности это касалось Ростовской области, Ростова непосредственно и Воронежской области, но сети еще с начала пандемии постоянно держат многодневный запас социально значимой продукции, поэтому продажа не ограничивалась. В условиях перекрытия дорог отстроили альтернативную логистику подвоза товаров, но эти новые маршруты задействовать не пришлось.

Топливно-энергетический комплекс Министр энергетики Александр Новак доложил, что топливно-энергетический комплекс отработал штатно, кроме Воронежской области, где было зафиксировано четыре технологических нарушения в электроэнергетической отрасли. Без электроснабжения остались 1 800 человек. В течение дня неисправности устранили. Также он рассказал, что пожар на базе комбината «Красное знамя» Росрезерва потушили в течение суток. Отмечался, добавил Новак, рост спроса на АЗС в южных регионах, особенно в Ростовской области, но перебоев со снабжением и ростом цен не наблюдалось. Запасы нефтепродуктов превышают две недели.

Были реализованы мероприятия по усилению антитеррористической защиты объектов ТЭК. Также в эти дни особое внимание мы уделяли усилению безопасности критической информационной инфраструктуры.

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