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    Огнетушители не помогли. Что осталось внутри автобуса после пожара на Ланском шоссе

    2003
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    Пассажирский автобус на Ланском шоссе пытались потушить не одним и не двумя онетушителями. На фотографии прокуратуры их с десяток. Вот так выглядит салон транспортного средства после «обработки» пламенем.

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    А так — корпус автобуса.

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    Прокуратура Приморского района Петербурга организовала проверку в связи с пожаром, она выяснит обстоятельства происшествия и даст оценку работе должностных лиц, а при выявлении нарушений примет меры.

    «Фонтанка» показывала этот мощный пожар. По данным ГУ МЧС, вызов на Ланское шоссе, 24, поступил в 9:05, открытое горение было ликвидировано в 9:25. Никто не пострадал. В компании «Домтрансавто» рассказали, что водитель действовал по инструкции: вывел пассажиров на безопасное расстояние и вызвал МЧС. По словам очевидца, водитель до приезда МЧС заливал огонь из огнетушителя, но это не спасло машину.

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