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    Пламя полностью охватило автобус на Ланском, чёрный дым виден из соседних районов

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    8 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
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    Лазурный автобус загорелся утром 26 июня на Ланском шоссе у пересечения с Ланской и Студенческой улицами, сообщают читатели «Фонтанки».

    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
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    МАЗ загорелся на остановке. Водители пытались тушить сами, потом закончились огнетушители, и весь салон полыхнул за минуту, рассказывает читатель Михаил. Пожарные, по его словам, приехали примерно через 20 минут.

    читательница «Фонтанки» Светлана

    «Люди не пострадали, сказал водитель автобуса, который забрал из нашего автобуса огнетушители, — пишет читательница Светлана. — Когда отъезжали, одна карета скорой помощи и одна машина пожарных отъезжала. Пробки нет, транспорт проходит по встречке».

    По данным «Яндекс.Карт», действительно, затора на Ланском шоссе нет.

    Вчера туристический автобус горел на Обводном канале. По словам очевидцев, пассажиры выскочили из него и стояли рядом.

    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил

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