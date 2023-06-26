Пламя полностью охватило автобус на Ланском, чёрный дым виден из соседних районов

Лазурный автобус загорелся утром 26 июня на Ланском шоссе у пересечения с Ланской и Студенческой улицами, сообщают читатели «Фонтанки».

МАЗ загорелся на остановке. Водители пытались тушить сами, потом закончились огнетушители, и весь салон полыхнул за минуту, рассказывает читатель Михаил. Пожарные, по его словам, приехали примерно через 20 минут.

«Люди не пострадали, сказал водитель автобуса, который забрал из нашего автобуса огнетушители, — пишет читательница Светлана. — Когда отъезжали, одна карета скорой помощи и одна машина пожарных отъезжала. Пробки нет, транспорт проходит по встречке».



По данным «Яндекс.Карт», действительно, затора на Ланском шоссе нет.

Вчера туристический автобус горел на Обводном канале. По словам очевидцев, пассажиры выскочили из него и стояли рядом.