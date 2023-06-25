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    Рядом с Обводным каналом загорелся туристический автобус

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    Туристический автобус горит неподалеку от Обводного канала в Петербурге. О пожаре «Фонтанке» рассказали очевидцы вечером 25 июня.

    Огонь охватил автобус на Днепропетровской улице. По словам очевидцев, пассажиры выскочили из него и стояли рядом. Несмотря на знак, предупреждающий, что в салоне могут быть дети, очевидцы видели только взрослых пассажиров. По словам читателей «Фонтанки», водитель быстро среагировал, пострадавших нет. Судя по кадрам, на помощь пришел водитель из машины аварийной службы.

    В пресс-службе МЧС Петербурга уточнили, что пожар был ликвидирован до приезда спасателей. У автобуса выгорел моторный отсек.

    © Фонтанка.Ру

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