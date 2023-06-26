Топ-менеджер из Петербурга нашел в лесу мешок с белым порошком на 11 млн рублей

Прогулка по лесу у деревни Хвойное привела петербургского топ-менеджера к странному мешку. Он заглянул внутрь и вызвал полицию.



Звонок в ОМВД Приозерского района поступил около половины первого дня 24 июня, стало известно «Фонтанке» 26 июня. По предварительной информации, звонивший рассказал о том, что в лесу в поселке Хвойное 59-летний топ-менеджер инженерной фирмы нашел мешок. В нем якобы были четыре пакета с белым порошком.



Прибывшие на место сотрудники полиции подозрительное изъяли и направили экспертам. Те установили, что в пакетах наркотики общим весом около 4,5 кг. На черном рынке стоимость партии оценивалась бы в сумму больше 11 млн рублей.

