    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, вос

    762мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.08eur91.49

    Топ-менеджер из Петербурга нашел в лесу мешок с белым порошком на 11 млн рублей

    3409
    6 комментариев

    Прогулка по лесу у деревни Хвойное привела петербургского топ-менеджера к странному мешку. Он заглянул внутрь и вызвал полицию.

    Звонок в ОМВД Приозерского района поступил около половины первого дня 24 июня, стало известно «Фонтанке» 26 июня. По предварительной информации, звонивший рассказал о том, что в лесу в поселке Хвойное 59-летний топ-менеджер инженерной фирмы нашел мешок. В нем якобы были четыре пакета с белым порошком.

    Прибывшие на место сотрудники полиции подозрительное изъяли и направили экспертам. Те установили, что в пакетах наркотики общим весом около 4,5 кг. На черном рынке стоимость партии оценивалась бы в сумму больше 11 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НаркотикиЛес
    ЛАЙК4
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close