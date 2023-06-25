Последние подразделения ЧВК «Вагнер» покидают Воронежскую область

Последние машины из колонны вагнеровцев, которые накануне приехали в Воронежскую область, покидают регион. Губернатор обещает снять ограничения как только последняя единица техники пересечет границу.

По словам Александра Гусева, движение колонны проходит «в штатном порядке и без эксцессов». На 11 часов утра 25 июня еще не все подразделения покинули регион.

«После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения. Благодарю всех воронежцев за выдержку, стойкость и разумность, а все силовые структуры и задействованные ведомства за слаженную работу и профессионализм», — написал Гусев и добавил, что оценивать ущерб и решать вопросы о его устранении регион будет после того как все вагнеровцы уедут.

