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    Последние подразделения ЧВК «Вагнер» покидают Воронежскую область

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    19 комментариев

    Последние машины из колонны вагнеровцев, которые накануне приехали в Воронежскую область, покидают регион. Губернатор обещает снять ограничения как только последняя единица техники пересечет границу.

    По словам Александра Гусева, движение колонны проходит «в штатном порядке и без эксцессов». На 11 часов утра 25 июня еще не все подразделения покинули регион.

    «После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения. Благодарю всех воронежцев за выдержку, стойкость и разумность, а все силовые структуры и задействованные ведомства за слаженную работу и профессионализм», — написал Гусев и добавил, что оценивать ущерб и решать вопросы о его устранении регион будет после того как все вагнеровцы уедут.

    Ранее мэр Ростова-на-Дону сообщал, что после ухода ЧВК в городе повреждены 10 тысяч квадратных метров дорог.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. Они пробыли в городе почти весь день, при этом часть вагнеровцев, как заявлялось, направилась в сторону Москвы, «разбираться» с руководством Минобороны. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов». Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на 25 июня сообщил, что колонна ЧВК вышла из города и направилась в полевые лагеря.

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    Комментарии 19

    Гость25 Июн 2023 в 12:23
    мышь родила мышь
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