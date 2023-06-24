Байден обсудил ситуацию в России с президентом Франции, канцлером ФРГ и премьером Британии

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом 24 июня сообщает Белый дом.
Лидеры обсудили «ситуацию в России» и «свою непоколебимую поддержку Украины». Других подробностей не приводится.
Ранее МИД России в контексте мятежа ЧВК «Вагнер» предостерег страны Запада «от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей». А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что иностранные специалисты могли стоять за его организацией.