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    Байден обсудил ситуацию в России с президентом Франции, канцлером ФРГ и премьером Британии

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    Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом 24 июня сообщает Белый дом.

    Лидеры обсудили «ситуацию в России» и «свою непоколебимую поддержку Украины». Других подробностей не приводится.

    Ранее МИД России в контексте мятежа ЧВК «Вагнер» предостерег страны Запада «от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей». А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что иностранные специалисты могли стоять за его организацией.

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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