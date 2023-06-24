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    МИД России предостерег Запад от использования ситуации в «русофобских целях»

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    Попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, а попытка использования ситуации не имеет перспектив. С таким заявлением 24 июня выступило Министерство иностранных дел России.

    «Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надёжное обеспечение международной безопасности», — говорится в заявлении ведомства.

    МИД подчеркивает, что «мятеж играет на руку внешним врагам России». Западные страны ведомство предостерегает «от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей».

    В дипломатическом ведомстве выражают уверенность в том, что ситуация разрешится в ближайшее время. И решение будет «достойное вековой мудрости российского народа и Государства Российского».

    В МИД также выразили признательность союзникам за поддержку.

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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