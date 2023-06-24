МИД России предостерег Запад от использования ситуации в «русофобских целях»

Попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, а попытка использования ситуации не имеет перспектив. С таким заявлением 24 июня выступило Министерство иностранных дел России.



«Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надёжное обеспечение международной безопасности», — говорится в заявлении ведомства.

МИД подчеркивает, что «мятеж играет на руку внешним врагам России». Западные страны ведомство предостерегает «от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей».