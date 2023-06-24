«Мы не позволим». Медведев сказал, что будет, если ядерное оружие окажется «под управлением бандитов»

Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России окажется «под управлением бандитов». Об этом 24 июня заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя мятеж Евгения Пригожина. Его цитирует РИА Новости.
По словам политика, происходящие сейчас события вокруг ЧВК «Вагнер» говорят о наличии «продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооружённых сил РФ, а вполне вероятно, и иностранных специалистов».
Медведев отметил, что цель этой операции — захват власти в стране. Он назвал «брехней» спекуляции на тему «былых обид, невыполнения неких обязательств со стороны Минобороны, «ударов» по тыловым расположениям, коррупции чиновников».
«Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества еще не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис очевидно не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения», — подчеркнул экс-президент.
Он добавил, что власти не позволят реализовать такой сценарий, «как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам».
В своем первом дневном посте в телеграм-канале Медведев призывал сплотиться вокруг президента. Он отмечал, что раскол и предательство — путь к трагедии и вселенской катастрофе, однако заверил, что власти этого не допустят.