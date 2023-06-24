На Лидии Зверевой машина сбила ребенка. Осторожно, видео не для слабонервных

Серьезная авария с участием ребенка произошла днем 24 июня в Приморском районе Петербурга. Видео ДТП появилось в соцсетях.
На кадрах видно, как маленький мальчик бежит по дорожке во дворе совсем один. Внезапно он выскальзывает на дорогу, где его тут же сбивает легковой автомобиль. Из салона выскакивает мужчина и бросается к пострадавшему. Тут же кричит женщина, увидевшая, что случилось. Она озирается в поисках матери ребенка. Мать прибегает чуть позже. Все в панике, вызывают скорую. Водитель пытается объяснить, что мальчик выбежал внезапно, не оставив времени для торможения.
По предварительной информации, ребенок в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу.
«Фонтанка» запросила информацию в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.