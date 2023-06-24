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    На Лидии Зверевой машина сбила ребенка. Осторожно, видео не для слабонервных

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    Серьезная авария с участием ребенка произошла днем 24 июня в Приморском районе Петербурга. Видео ДТП появилось в соцсетях.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    На кадрах видно, как маленький мальчик бежит по дорожке во дворе совсем один. Внезапно он выскальзывает на дорогу, где его тут же сбивает легковой автомобиль. Из салона выскакивает мужчина и бросается к пострадавшему. Тут же кричит женщина, увидевшая, что случилось. Она озирается в поисках матери ребенка. Мать прибегает чуть позже. Все в панике, вызывают скорую. Водитель пытается объяснить, что мальчик выбежал внезапно, не оставив времени для торможения.

    По предварительной информации, ребенок в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу.

    «Фонтанка» запросила информацию в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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