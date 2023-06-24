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    Ozon ограничил доставку товаров на юге страны

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    Ozon временно ограничил возможность оформления заказов для покупателей и отгрузки товаров для продавцов в южных регионах России, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе маркетплейса 24 июня.

    Из-за перекрытия дорог в некоторых локациях возможны задержки в доставке, предупредили в компании. Также сервис продлил сроки хранения заказов для пунктов, работающих с перебоями. Ранее в соцсетях обратили внимание на то, что в Краснодарском крае нет доступных пунктов выдачи на карте при оформлении заказа.

    «Об этом мы уже проинформировали клиентов и продавцов, которых это затронуло. Конечно, рейтинги продавцов, которые не могут сейчас сделать отгрузку товаров, не пострадают. Если агент пункта выдачи не смог открыть точку для посетителей, мы дополнительно информируем об этом клиентов, и, конечно, никаких санкций для партнера не будет», — подчеркнули в пресс-службе.

    С утра 24 мая остановлено движение на нескольких участках трассы М-4 «Дон». В Подмосковье перекрыты и другие дороги и мосты.

    Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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