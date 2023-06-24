Ozon ограничил доставку товаров на юге страны

Ozon временно ограничил возможность оформления заказов для покупателей и отгрузки товаров для продавцов в южных регионах России, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе маркетплейса 24 июня.



Из-за перекрытия дорог в некоторых локациях возможны задержки в доставке, предупредили в компании. Также сервис продлил сроки хранения заказов для пунктов, работающих с перебоями. Ранее в соцсетях обратили внимание на то, что в Краснодарском крае нет доступных пунктов выдачи на карте при оформлении заказа.



«Об этом мы уже проинформировали клиентов и продавцов, которых это затронуло. Конечно, рейтинги продавцов, которые не могут сейчас сделать отгрузку товаров, не пострадают. Если агент пункта выдачи не смог открыть точку для посетителей, мы дополнительно информируем об этом клиентов, и, конечно, никаких санкций для партнера не будет», — подчеркнули в пресс-службе.

