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    Глава Коломны сообщил о закрытии движения по двум мостам

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    Движение автомобильного транспорта через Щуровский мост и через мост на 115-м километре трассы М-5 «Урал» закрыто в связи с оперативными мероприятиями, сообщил 24 июня в телеграм-канале глава Коломны Александр Гречищев. Он отметил, что маршруты общественного транспорта также изменены или отменены, но подробности будут чуть позже.

    Гречищев рекомендовал воздержаться от поездок на личном транспорте по территории округа и за пределы области, а также не выезжать на федеральные трассы.

    Ранее минтранс Московской области сообщал о частичном перекрытии трасс «Урал», «Дон» и «Крым» и о закрытии проезда по мосту через Оку на Старосимферопольском шоссе у города Серпухова.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никаких ограничений на въезд и выезд из города нет.

    «Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности. В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта», — подчеркнул он.

    Автодорога федерального значения М-5 «Урал» протяженностью 1 879 километров является частью дороги Е30 европейской сети маршрутов и азиатского маршрута AH6. На территории России магистраль связывает Москву с Рязанью, Пензой, Самарой, Уфой и Челябинском, подъезды с трассы есть к Ульяновску, Саратову, Оренбургу и Екатеринбургу.

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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