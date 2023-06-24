Глава Коломны сообщил о закрытии движения по двум мостам

Движение автомобильного транспорта через Щуровский мост и через мост на 115-м километре трассы М-5 «Урал» закрыто в связи с оперативными мероприятиями, сообщил 24 июня в телеграм-канале глава Коломны Александр Гречищев. Он отметил, что маршруты общественного транспорта также изменены или отменены, но подробности будут чуть позже.



Гречищев рекомендовал воздержаться от поездок на личном транспорте по территории округа и за пределы области, а также не выезжать на федеральные трассы.



Ранее минтранс Московской области сообщал о частичном перекрытии трасс «Урал», «Дон» и «Крым» и о закрытии проезда по мосту через Оку на Старосимферопольском шоссе у города Серпухова.

