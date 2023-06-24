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    Улицу Ткачей перекрыли после появления «озерца»

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    Движение транспорта по улице Ткачей 24 июня полностью перекрыто на участке от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны) из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

    На улице Ткачей, 4, сегодня вода вытекла на поверхность. Бригада Водоканала прибыла на место и в ходе обследования выявила технологическое нарушение на водопроводной магистрали диаметром 150 мм.

    «В настоящее время все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения. Бригадой Водоканала проводятся работы по переключению 5 зданий на временную схему водоснабжения, после чего специалисты приступят к ликвидации технологического нарушения», — отмечается в сообщении.

    Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме.

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