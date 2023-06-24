Улицу Ткачей перекрыли после появления «озерца»

Движение транспорта по улице Ткачей 24 июня полностью перекрыто на участке от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны) из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».



На улице Ткачей, 4, сегодня вода вытекла на поверхность. Бригада Водоканала прибыла на место и в ходе обследования выявила технологическое нарушение на водопроводной магистрали диаметром 150 мм.



«В настоящее время все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения. Бригадой Водоканала проводятся работы по переключению 5 зданий на временную схему водоснабжения, после чего специалисты приступят к ликвидации технологического нарушения», — отмечается в сообщении.

