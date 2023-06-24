18 человек пострадали при экстренной посадке Boeing 777 в Гонконге

В Гонконге совершил экстренную посадку пассажирский Boeing 777–300, летевший в Лос-Анджелес, пишет 23 июня «Коммерсантъ». Во время взлета одно из шасси лайнера перегрелось и взорвалось. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета.



Рейс выполняла авиакомпания Cathay Pacific. Сообщается, что на борту самолета находились около 300 пассажиров.



Пилотами удалось совершить посадку, сохранив самолёт. Однако 18 человек всё равно получили травмы — они пострадали во время эвакуации по спасательным трапам. В больницах Гонконга — 13 женщин и 5 мужчин.

