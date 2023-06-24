Где посмотреть «Алые паруса» с нетривиального ракурса, не вставая с дивана

С помощью супервидовых камер «Фонтанки» можно будет увидеть самое грандиозное огненное шоу и самый трогательный праздник года.

Найти камеры можно на странице проекта «(От)личный Петербург» в разделе «Город онлайн».

Следить за стартом корабля под алыми парусами можно начать еще на дальних подступах — в акватории у «Авроры», а его проход под залпы фейерверка — сразу с нескольких точек: от панорамных видов с Петроградской стороны до Дворцового моста и прострела через Большую Неву.

Следить же за праздником традиционно можно будет в текстовой онлайн-трансляции на «Фонтанке».