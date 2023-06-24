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    Где посмотреть «Алые паруса» с нетривиального ракурса, не вставая с дивана

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    2 комментария

    С помощью супервидовых камер «Фонтанки» можно будет увидеть самое грандиозное огненное шоу и самый трогательный праздник года.

    Найти камеры можно на странице проекта «(От)личный Петербург» в разделе «Город онлайн».

    Следить за стартом корабля под алыми парусами можно начать еще на дальних подступах — в акватории у «Авроры», а его проход под залпы фейерверка — сразу с нескольких точек: от панорамных видов с Петроградской стороны до Дворцового моста и прострела через Большую Неву.

    Следить же за праздником традиционно можно будет в текстовой онлайн-трансляции на «Фонтанке».

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    «Фонтанка» составляет гид по городу, где вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты! Наш девиз: «Город, который есть!».

    Проект «(От)Личный Петербург» «Фонтанка» делает совместно с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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    Комментарии 2

    Гость24 Июн 2023 в 19:56
    Да уже не до них.
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