После обрушения штукатурки с довлатовского дома на его фасаде ищут опасные участки

После того, как с дома Довлатова на улице Рубинштейна, 23, обрушилась штукатурка, коммунальным службам поручено обследовать фасад и принять меры по итогам проверки. Об этом 23 июня «Фонтанке» рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.
В администрации подтвердили, что ночью во дворе дома 23 на улице Рубинштейна произошло обрушение участка штукатурного слоя с балкона 4-го этажа. «В результате инцидента никто не пострадал, поврежден припаркованный автомобиль», — добавили в пресс-службе.
Тогда же территория была ограждена, а также выполнено «простукивание слабо держащихся элементов штукатурного слоя». К слову, в 10 часов утра ограждение уже отсутствовало.
«Дом находится в управлении ЖКС «Северо-Запад». Управляющей компании поручено незамедлительно обследовать фасад и принять необходимые меры, а также провести служебную проверку», — добавили в райадминистрации.
Штукатурный слой обрушился с балкона довлатовского дома в ночь на 23 июня, балкон находится над проходной аркой. Остатки штукатурки сбили приехавшие на место пожарные. Жители ранее рассказали «Фонтанке» о происшествии, а также о своих попытках привести здание в надлежащее состояние.