После обрушения штукатурки с довлатовского дома на его фасаде ищут опасные участки

После того, как с дома Довлатова на улице Рубинштейна, 23, обрушилась штукатурка, коммунальным службам поручено обследовать фасад и принять меры по итогам проверки. Об этом 23 июня «Фонтанке» рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.



В администрации подтвердили, что ночью во дворе дома 23 на улице Рубинштейна произошло обрушение участка штукатурного слоя с балкона 4-го этажа. «В результате инцидента никто не пострадал, поврежден припаркованный автомобиль», — добавили в пресс-службе.

Тогда же территория была ограждена, а также выполнено «простукивание слабо держащихся элементов штукатурного слоя». К слову, в 10 часов утра ограждение уже отсутствовало.