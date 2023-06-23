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    После обрушения штукатурки с довлатовского дома на его фасаде ищут опасные участки

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    После того, как с дома Довлатова на улице Рубинштейна, 23, обрушилась штукатурка, коммунальным службам поручено обследовать фасад и принять меры по итогам проверки. Об этом 23 июня «Фонтанке» рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.

    В администрации подтвердили, что ночью во дворе дома 23 на улице Рубинштейна произошло обрушение участка штукатурного слоя с балкона 4-го этажа. «В результате инцидента никто не пострадал, поврежден припаркованный автомобиль», — добавили в пресс-службе.

    Тогда же территория была ограждена, а также выполнено «простукивание слабо держащихся элементов штукатурного слоя». К слову, в 10 часов утра ограждение уже отсутствовало.

    «Дом находится в управлении ЖКС «Северо-Запад». Управляющей компании поручено незамедлительно обследовать фасад и принять необходимые меры, а также провести служебную проверку», — добавили в райадминистрации.

    Штукатурный слой обрушился с балкона довлатовского дома в ночь на 23 июня, балкон находится над проходной аркой. Остатки штукатурки сбили приехавшие на место пожарные. Жители ранее рассказали «Фонтанке» о происшествии, а также о своих попытках привести здание в надлежащее состояние.

    Здание на улице Рубинштейна, 23 является памятником регионального значения «Дом, где в 1917 г. жил Джон Рид», однако в Петербурге он больше известен как довлатовский дом. Здание было возведено в 1911–1912 годах по проекту архитектора Александра Барышникова как доходный дом Купеческого общества. Американский писатель Джон Рид проживал с женой в квартире №36 в 1917 году. В 1944–1972 годах в доме жил писатель Сергей Довлатов.

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