«Чудо, что никто не погиб». С балкона «довлатовского дома» на Рубинштейна рухнула штукатурка

Около половины первого в пятницу, 23 июня, с балкона «довлатовского дома» на улице Рубинштейна, 23, рухнул штукатурный слой. Об этом «Фонтанке» рассказали местные жители. Они подчеркнули, что только чудом никто не пострадал, кроме автомобиля, на котором осталась вмятина.

Как рассказала петербурженка Серафима, чья квартира находится этажом ниже балкона, примерно в 0:30 послышался сильный грохот. «Чудо, что никто не погиб: удар был очень сильный, содрогнулись стены. Обвалилось у проходной арки. Здесь пять детских садов, каждый день десятки детей ходят на площадку в сквер Маневича и обратно. Дети проходят здесь», — рассказала она.

«Вчера очень удачно в 12 часов ночи пошла вынести мусор, и когда уже поднялась домой, услышала страшный совершенно шум. Я сразу поняла, что что-то обвалилось. Я подумала, что это вазоны, потому что они не закреплены на крыше. И когда делали капремонт крыши, мы много раз обращались в администрацию Центрального района с информацией, что мы опасаемся обрушения лепки, элементов, и в частности элементов этих скульптурных форм. Ни разу никто этим не заинтересовался», — добавила петербурженка.

По ее словам, через некоторое время прибыли пожарные, установили лестницу и полезли сбивать вручную оставшуюся штукатурку.

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Как сообщила другая жительница дома, Дина, утром уже приезжала комиссия, в том числе сотрудники Жилинспекции и районной администрации, а также на место вышли представители управляющей компании. По мнению жильцов, сейчас будет решаться вопрос, чтобы хотя бы затянуть участок сеткой для предотвращения дальнейшего обрушения.



Жильцы уже ранее отправляли обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину о нарушениях в доме, а также добились приема у замглавы ГСУ СК по Петербургу.



«У нас здесь полно нарушений: в подвале снесена несущая стена, делаются не согласованные ни с кем студии из коммунальных квартир», — пояснила Дина. Серафима добавила, что в этом году в ходе работ в одной из таких коммуналок, которую превращают в восемь студий с переносом «мокрых» мест, залили водой первый этаж.

Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: читательница «Фонтанки» Дина Поделиться Поделиться



