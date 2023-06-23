СКА подписал контракт с канадским хоккеистом Лайпсиком

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с канадским нападающим Брендэном Лайпсиком. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2025 года.



Брендэн Лайпсик начинал заниматься хоккеем в команде «Виннипег Монаркс». Провел четыре сезона в «Портленде» из Западной юниорской хоккейной лиги.



В сезоне 2012/13 стал чемпионом, лучшим бомбардиром и лучшим снайпером WHL. С 2014 по 2017 год играл в АХЛ за «Милуоки» и «Торонто Марлиз». В сезоне 2014/15 стал лучшим ассистентом АХЛ. Дважды участвовал в Матче звезд АХЛ.

