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    СКА подписал контракт с канадским хоккеистом Лайпсиком

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    Хоккейный клуб СКА подписал контракт с канадским нападающим Брендэном Лайпсиком. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2025 года.

    Брендэн Лайпсик начинал заниматься хоккеем в команде «Виннипег Монаркс». Провел четыре сезона в «Портленде» из Западной юниорской хоккейной лиги.

    В сезоне 2012/13 стал чемпионом, лучшим бомбардиром и лучшим снайпером WHL. С 2014 по 2017 год играл в АХЛ за «Милуоки» и «Торонто Марлиз». В сезоне 2014/15 стал лучшим ассистентом АХЛ. Дважды участвовал в Матче звезд АХЛ.

    В НХЛ выступал с 2016 по 2020 год, играл за «Торонто», «Вегас», «Ванкувер», «Лос-Анджелес» и «Вашингтон». В общей сложности провел 187 матчей и набрал 59 (16+43) очков.

    С 2020 года играет в КХЛ. Выступал за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Дважды со своими командами добирался до финала Кубка Гагарина. Набрал 142 (54+88) очка в 204 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

    В июне 2023 года подписал контракт с петербургскими армейцами. За СКА Лайпсик будет выступать под номером 88.

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