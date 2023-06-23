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    «40–53 % от месячной нормы». Главный синоптик Петербурга подвел итоги ночных ливней

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    В Санкт-Петербурге за ночь выпало существенное количество осадков. Подсчетами после прошедших ливней поделился главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале в пятницу, 23 июня.

    «Самое интересное было ночью, когда проходил атмосферный фронт. Над Санкт-Петербургом прокручивалась облачность с ливнями и поливала, поливала», — рассказал синоптик.

    По данным Колесова, на центральной станции Петербурга за ночь отметили 16 мм дождя — 23% от месячной нормы. Очень большое количество осадков выпало в Адмиралтейском, Кировском, Красносельском районах, включая Стрельну.

    «Нашими постами там отмечено от 30 до 37 мм, что достигает 40–53 % от месячной нормы», — сказано в публикации.

    В других районах города осадков оказалось меньше — от 5 до 20 мм. Меньше всего осадков — на западе Санкт-Петербурга: в Петродворце, Ломоносове, Кронштадте, в Курортном районе. «Выпало всего 1–2 мм. И дачу мою хорошо не полило», — подытожил Колесов.

    В Водоканале рассказали, что ливни привели к 30 засорам дождевой канализации за сутки. Больше всего не повезло югу Петербурга.

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