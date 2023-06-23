«40–53 % от месячной нормы». Главный синоптик Петербурга подвел итоги ночных ливней

По данным Колесова, на центральной станции Петербурга за ночь отметили 16 мм дождя — 23% от месячной нормы. Очень большое количество осадков выпало в Адмиралтейском, Кировском, Красносельском районах, включая Стрельну.

«Самое интересное было ночью, когда проходил атмосферный фронт. Над Санкт-Петербургом прокручивалась облачность с ливнями и поливала, поливала», — рассказал синоптик.

В Санкт-Петербурге за ночь выпало существенное количество осадков. Подсчетами после прошедших ливней поделился главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале в пятницу, 23 июня.

«Нашими постами там отмечено от 30 до 37 мм, что достигает 40–53 % от месячной нормы», — сказано в публикации.

В других районах города осадков оказалось меньше — от 5 до 20 мм. Меньше всего осадков — на западе Санкт-Петербурга: в Петродворце, Ломоносове, Кронштадте, в Курортном районе. «Выпало всего 1–2 мм. И дачу мою хорошо не полило», — подытожил Колесов.