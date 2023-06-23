Сверхрасчетные ливни привели за сутки к 30 засорам дождевой канализации. Больше всего не повезло югу Петербурга

В два превысила норму интенсивность осадков за юге Петербурга. Аварийные бригады «Водоканала» выезжали на засоры 29 раз.
Как сообщает пресс-служба предприятия 23 июня, дождевой фронт, прибывший в Петербург с Псковской области накануне около 15:00, покинул Северную столицу утром 23 июня.
Больше всего небесной воды досталось Красносельскому району. Там за стуки зафиксировано аж 3 нерасчетных значения (более 7,2 мм за 20 минут):
13,38 мм за 20 минут,
10,95 мм за 20 минут,
7,85 мм за 20 минут.
Туда же чаще всего выезжали бригады предприятия, чтобы устранить засоры дождевой канализации. Всего же по городу было 29 обращений на горячую линию из-за скопления на проезжей части и тротуарах воды.
Последствия ливня «Водоканал» устраняет до сих пор.
Пожаловаться на скопления воды можно по телефонам: 004 и 305-09-09.