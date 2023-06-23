Сверхрасчетные ливни привели за сутки к 30 засорам дождевой канализации. Больше всего не повезло югу Петербурга

Больше всего небесной воды досталось Красносельскому району. Там за стуки зафиксировано аж 3 нерасчетных значения (более 7,2 мм за 20 минут):

Как сообщает пресс-служба предприятия 23 июня, дождевой фронт, прибывший в Петербург с Псковской области накануне около 15:00, покинул Северную столицу утром 23 июня.

В два превысила норму интенсивность осадков за юге Петербурга. Аварийные бригады «Водоканала» выезжали на засоры 29 раз.

Туда же чаще всего выезжали бригады предприятия, чтобы устранить засоры дождевой канализации. Всего же по городу было 29 обращений на горячую линию из-за скопления на проезжей части и тротуарах воды.



Последствия ливня «Водоканал» устраняет до сих пор.

