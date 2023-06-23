    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 20

    0 м/с, штиль

    756мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd83.61eur91.94

    Сверхрасчетные ливни привели за сутки к 30 засорам дождевой канализации. Больше всего не повезло югу Петербурга

    1190
    обсудить

    В два превысила норму интенсивность осадков за юге Петербурга. Аварийные бригады «Водоканала» выезжали на засоры 29 раз.

    Как сообщает пресс-служба предприятия 23 июня, дождевой фронт, прибывший в Петербург с Псковской области накануне около 15:00, покинул Северную столицу утром 23 июня.

    Больше всего небесной воды досталось Красносельскому району. Там за стуки зафиксировано аж 3 нерасчетных значения (более 7,2 мм за 20 минут):

    13,38 мм за 20 минут,

    10,95 мм за 20 минут,

    7,85 мм за 20 минут.

    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
    ПоделитьсяПоделиться

    Туда же чаще всего выезжали бригады предприятия, чтобы устранить засоры дождевой канализации. Всего же по городу было 29 обращений на горячую линию из-за скопления на проезжей части и тротуарах воды.

    Последствия ливня «Водоканал» устраняет до сих пор.

    Пожаловаться на скопления воды можно по телефонам: 004 и 305-09-09.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВодоканалКанализацияЗасор
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close