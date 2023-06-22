Петербург встречает вечер в пробках: ЗСД, КАД и другие крупные магистрали тормозят аварии

Загруженность петербургских дорог к половине шестого часа вечера 22 июня доросла до 7 баллов, что на 1 балл больше обычного для четверга. Крупные городские магистрали затормозили аварии.

По данным «Яндекс.Пробок», затор на востоке КАД уже к пятому часу дорос до 7,5 километра — от Октябрьской набережной до реки Оккервиль. Пользователи сервиса сообщают о ДТП. Еще одна авария произошла на севере кольцевой. Около 15:30 на 9-м километре внутреннего кольца, перед съездом на ЗСД, столкнулись две легковые машины, и одна из них перевернулась на крышу, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». ДТП обошлось без пострадавших. Автомобиль все еще перевернут, но движению в целом не мешает. На месте работают сотрудники ГИБДД.