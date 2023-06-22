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    Петербург встречает вечер в пробках: ЗСД, КАД и другие крупные магистрали тормозят аварии

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    Загруженность петербургских дорог к половине шестого часа вечера 22 июня доросла до 7 баллов, что на 1 балл больше обычного для четверга. Крупные городские магистрали затормозили аварии.

    По данным «Яндекс.Пробок», затор на востоке КАД уже к пятому часу дорос до 7,5 километра — от Октябрьской набережной до реки Оккервиль. Пользователи сервиса сообщают о ДТП. Еще одна авария произошла на севере кольцевой. Около 15:30 на 9-м километре внутреннего кольца, перед съездом на ЗСД, столкнулись две легковые машины, и одна из них перевернулась на крышу, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». ДТП обошлось без пострадавших. Автомобиль все еще перевернут, но движению в целом не мешает. На месте работают сотрудники ГИБДД.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На ЗСД тоже затрудняет движение ДТП. Авария произошла на участке от набережной Екатерингофки к Благодатной улице. Пробка в южном направлении растянулась на 4 километра.

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    Московское шоссе стоит от терминала АКМLogistics до КАД. Затор растянулся уже на 6,3 километра, и в нем можно потерять 42 минуты, когда обычно этот участок проезжается за 11 минут. Напомним, что у развязки с Витебским проспектом там столкнулись грузовик и фура, перегородив большую часть дороги.

    Неожиданно плотное движение наблюдается также на проспекте Стачек. К вечеру его загруженность из центра достигла максимальных 10 баллов вместо обычных шести.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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