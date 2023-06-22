    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 28

    2 м/с, ю-в

    758мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.25eur92

    «Сразу стало легче дышать». Небольшая туча над Петербургом открыла «душ»

    9507
    12 комментариев

    В отдельных районах Петербурга уже начался дождь. «Яндекс.Погода» показывает одну тучу над городом, пока небольшую, которая растянулась в основном над заливом.

    ПоделитьсяПоделиться

    Читатель «Фонтанки» Илья радуется осадкам у Московских ворот. «Льет уверенно, небо минут за 20 затянуло тучами. Сразу стало легче дышать», — рассказывает Илья.

    Около 13:45 полило и в центре города — на улице Марата.

    Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

    В других районах пока солнечно. О приближении атмосферного фронта свидетельствует разве что порывистый ветер.

    Главный синоптик Петербурга ранее предупреждал, что дожди и даже грозы могут начаться с обеда. Собственно атмосферный фронт будет проходить через город вечером и в начале ночи. В это время ожидаются ливни, грозы с ветром до 15–20 м/с и даже град. Утром Смольный объявил «жёлтый» уровень опасности: и из-за жары, и из-за ливней и ветра.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДождьДождиПогода в ПетербургеПогода
    ЛАЙК6
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close