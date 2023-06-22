«Сразу стало легче дышать». Небольшая туча над Петербургом открыла «душ»

В отдельных районах Петербурга уже начался дождь. «Яндекс.Погода» показывает одну тучу над городом, пока небольшую, которая растянулась в основном над заливом.
Читатель «Фонтанки» Илья радуется осадкам у Московских ворот. «Льет уверенно, небо минут за 20 затянуло тучами. Сразу стало легче дышать», — рассказывает Илья.
Около 13:45 полило и в центре города — на улице Марата.
Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
В других районах пока солнечно. О приближении атмосферного фронта свидетельствует разве что порывистый ветер.
Главный синоптик Петербурга ранее предупреждал, что дожди и даже грозы могут начаться с обеда. Собственно атмосферный фронт будет проходить через город вечером и в начале ночи. В это время ожидаются ливни, грозы с ветром до