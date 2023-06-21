Толпа пернатых пешеходов остановила Шоссейную улицу в Буграх

Ксения Слободчикова
Автомобильное движение во Всеволожском районе Ленобласти днем 21 июня затормозило утиное семейство. Мать-героиня и ее немаленький выводок целенаправленно прошествовали перед водителями посреди перекрестка.
Утиное семейство засняли около двух часов дня на пересечении Шоссейной улицы и отворота на Мурино в Буграх, рассказала «Фонтанке» очевидица Ксения. Водителям автомобилей пришлось подождать или как минимум притормозить, пока мать утка, а за ней девять подросших утят переходили Шоссейную, явно стремясь к водоему между перекрестком и КАД.
«Мы поворачивали с мужем, я кричу: «Стой!!!» А эти лапочки справа пошли», — рассказала Ксения.