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    Толпа пернатых пешеходов остановила Шоссейную улицу в Буграх

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    Ксения Слободчикова

    Автомобильное движение во Всеволожском районе Ленобласти днем 21 июня затормозило утиное семейство. Мать-героиня и ее немаленький выводок целенаправленно прошествовали перед водителями посреди перекрестка.

    Утиное семейство засняли около двух часов дня на пересечении Шоссейной улицы и отворота на Мурино в Буграх, рассказала «Фонтанке» очевидица Ксения. Водителям автомобилей пришлось подождать или как минимум притормозить, пока мать утка, а за ней девять подросших утят переходили Шоссейную, явно стремясь к водоему между перекрестком и КАД.

    «Мы поворачивали с мужем, я кричу: «Стой!!!» А эти лапочки справа пошли», — рассказала Ксения.

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