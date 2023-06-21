Литовскую фигуристку Дробязко лишат гражданства за участие в шоу Навки

Фигуристка Маргарита Дробязко может лишиться литовского гражданства из-за того, что участвовала в ледовых шоу Татьяны Навки. Процесс отмены гражданства уже практически начат, сообщает LRT со ссылкой на главу парламента Литвы Викторию Чмилите-Нильсен.



Она отметила, что Дробязко вместе со своим мужем Повиласом Ванагасом принимала участие в шоу Навки «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица».



«Это обсуждалось уже давно. Кажется, мы приближаемся к окончательной стадии. Все указывает на то, что решение будет принято», — заявила Чмилите-Нильсен.

