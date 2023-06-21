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    Литовскую фигуристку Дробязко лишат гражданства за участие в шоу Навки

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    Фигуристка Маргарита Дробязко может лишиться литовского гражданства из-за того, что участвовала в ледовых шоу Татьяны Навки. Процесс отмены гражданства уже практически начат, сообщает LRT со ссылкой на главу парламента Литвы Викторию Чмилите-Нильсен.

    Она отметила, что Дробязко вместе со своим мужем Повиласом Ванагасом принимала участие в шоу Навки «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица».

    «Это обсуждалось уже давно. Кажется, мы приближаемся к окончательной стадии. Все указывает на то, что решение будет принято», — заявила Чмилите-Нильсен.

    Дробязко родилась в Москве, но после распада Советского Союза решила выступать за Литву в паре с Повиласом Ванагасом. Они завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира 2000 года в танцах на льду.

    Президент Литвы Гитанас Науседа ранее подписал документ об исключении Дробязко и Ванагаса из списка кавалеров ордена Великого князя Гедиминаса Литовского V степени.

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    ФигуристыТатьяна НавкаЛитваЛишение гражданства
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