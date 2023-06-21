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    РБК: в Германии уволят сотни журналистов, их заменит искусственный интеллект

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    Многим сотрудникам немецкого издания Bild(входит в медиаконцерн Axel Springer) грозит сокращение. Их заменит искусственный интеллект, сообщает 20 июня РБК со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Это часть программы урезания расходов на 100 миллионов евро.

    «К сожалению, вам также придется расстаться с коллегами ….Функций редакционных директоров, сотрудников печатного производства, корректоров, секретарей и фоторедакторов, как сегодня, больше не будет»,— цитирует издание официальные письма, которые получили руководители Bild.

    Ещё зимой глава Alex Springer Маттиас Депфнер объявил, что журналистов может заменить искусственный интеллект. Депфнер тогда сказал, что стремиться сделать концерн «чисто цифровой медиа-компанией».

    Напомним, в мае покинул Google один из создателей искусственного интеллекта Джеффри Хинтон. Пост вице-президента компании он оставил, потому что теперь считает собственное детище потенциальным источником глобальных проблем. Хинтон, которого называют «крестным отцом ИИ», заявил, что так называемый «генеративный искусственный интеллект» может способствовать распространению дезинформации. «Возможно, вы больше не сможете знать, что является правдой», — сказал Хинтон.

    А 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме о перспективах ИИ дискутировали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф.

    «Если искусственный интеллект будет принимать за нас управленческие решения, он скажет: «Слушайте, а че это за людишки тут бегают? Зачем они мне нужны-то? Вообще, для чего они на этой планете? Мусор какой-то»», — высказал тогда свои опасения Собянин.

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