«А че это за людишки бегают?» Собянин и Греф поспорили об опасности искусственного интеллекта

«Если искусственный интеллект будет принимать за нас управленческие решения, он скажет: «Слушайте, а че это за людишки тут бегают? Зачем они мне нужны-то? Вообще для чего они на этой планете? Мусор какой-то»», — высказал свои опасения Собянин. По мнению мэра, «люди принимают решение для людей, машина будет принимать решение для машины».

Как он предположил, искусственный интеллект в ответ на вопрос о том, нужно ли повышать пенсионерам пенсию, ответит, что платить им не стоит вообще ничего. Греф с такой позицией не согласился: «Это, конечно же, не так, потому что все зависит от того, для чего его использовать. Если в качестве главной цели привести «максимизировать бюджет и не потратить его ни на что», наверное, да. А если поставить задачу наиболее справедливого распределения бюджета, лучше искусственного интеллекта это никто не сделает».

