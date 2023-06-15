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    «А че это за людишки бегают?» Собянин и Греф поспорили об опасности искусственного интеллекта

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    3 комментария

    Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф подискутировали о перспективах развития искусственного интеллекта. Беседа состоялась 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

    MSK1.ru

    «Если искусственный интеллект будет принимать за нас управленческие решения, он скажет: «Слушайте, а че это за людишки тут бегают? Зачем они мне нужны-то? Вообще для чего они на этой планете? Мусор какой-то»», — высказал свои опасения Собянин. По мнению мэра, «люди принимают решение для людей, машина будет принимать решение для машины».

    Как он предположил, искусственный интеллект в ответ на вопрос о том, нужно ли повышать пенсионерам пенсию, ответит, что платить им не стоит вообще ничего. Греф с такой позицией не согласился: «Это, конечно же, не так, потому что все зависит от того, для чего его использовать. Если в качестве главной цели привести «максимизировать бюджет и не потратить его ни на что», наверное, да. А если поставить задачу наиболее справедливого распределения бюджета, лучше искусственного интеллекта это никто не сделает».

    В этом случае, по словам главы Сбербанка, распределение будет честным, поскольку на него не будут влиять ничьи личные предпочтения.

    MSK1.ru

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    Комментарии 3

    Гость15 Июн 2023 в 13:24
    На коняк паспорили. не?
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