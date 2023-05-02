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    «Вы больше не сможете знать, что является правдой». Создатель искусственного интеллекта Джеффри Хинтон покинул Google

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    Один из создателей искусственного интеллекта (ИИ) Джеффри Хинтон ушел из Google, сообщает The New York Times. Пост вице-президента компании он оставил, потому что теперь считает собственное детище потенциальным источником глобальных проблем.

    Хинтон, которого называют «крестным отцом ИИ», заявил, что так называемый «генеративный искусственный интеллект» может способствовать распространению дезинформации. «Возможно, вы больше не сможете знать, что является правдой», — считает он.

    Кому, как не Хинтону, верить — ведь именно он вместе с двумя аспирантами в 2012 году создал технологию, которая легла в основу ИИ. Специалист, ранее никогда не критиковавший ни Google, ни другие IT-компании, говорит, что теперь хочет открыто информировать общество о рисках, которые несет развитие искусственного интеллекта. И Хинтон в своих опасениях не одинок.

    Ранее более тысячи лидеров в сфере IT-технологий подписали открытое письмо и призвали ввести мораторий на разработку ИИ-систем в течение полугода. Среди подписавших письмо были, например, Илон Маск и Стив Возняк.

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