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    «Обязательно потребуется регулирование». В Кремле рассказали, что думают про искусственный интеллект

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    В Кремле полагают, что технологии искусственного интеллекта должны развиваться, но в дальнейшем их нужно будет регулировать. Об этом 28 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «По мере того, как ИИ будет расширять свое присутствие в экономике, в повседневной жизни людей, конечно, там потребуется регулирование, это обязательно», — сообщил он (цитата по ТАСС). Также работу над ИИ Песков назвал «путем развития человечества».

    Так Песков прокомментировал открытое письмо, авторы которого призвали на полгода приостановить обучение нейросетей, более мощных, чем ChatGPT. Среди подписантов документа значатся владелец Twitter Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк.

    В тексте говорится, что нейросети могут быть опасны «для всего человечества», поэтому необходимо проанализировать их возможности и разработать специальные протоколы безопасности.

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