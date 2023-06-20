Девочка погибла в колодце. Она упала туда, пытаясь вытащить брата, и не смогла перевернуться

В Хабаровском крае 12-летняя девочка, спасая младшего брата, утонула в колодце. Мальчик выжил.
Как сообщает 20 июня региональная прокуратура, трагедия произошла вчера в поселке Сита района имени Лазо. Во дворе жилого дома девочка упала в колодец вниз головой и не смогла выбраться.
Колодец называется шамбо — это ёмкость для накапливания бытовых стоков канализации. «Я так понимаю, родители делали шамбо, была выкопана яма», — рассказал изданию DVHAB глава поселка Сита Евгений Лупин. Ёмкость, по его словам, была накрыта деревянной крышкой, но замка, видимо, не было. Мальчик упал туда ногами вниз и встал, «жидкости там было ему по грудь». Девочка наклонилась и упала головой вниз. «В связи с тем, что эта емкость очень узкая, у нее не было шансов перевернуться, и она захлебнулась», — пояснил Евгений Лупин.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Районная прокуратура проводит проверку, в ходе которой «будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».