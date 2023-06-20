Байден назвал «реальной» возможность использования Россией тактического ядерного оружия

Угроза того, что Россия применит тактическое ядерное оружие (ТЯО), реальна, считает президент США Джо Байден. Его слова 20 июня цитирует агентство Reuters.



«Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Так же на меня смотрели, когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин использует тактическое ядерное оружие. Это реально», — сказал Байден на встрече с группой доноров в Калифорнии.



Президент США считает «безответственным» размещение Россией ТЯО в Белоруссии. Ее глава Александр Лукашенко заявлял, что от РФ страна уже получила ракеты и бомбы, мощность которых «в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки», то есть примерно 60 килотонн.

