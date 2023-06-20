    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, сев

    763мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd83.99eur91.8

    Байден назвал «реальной» возможность использования Россией тактического ядерного оружия

    674
    обсудить

    Угроза того, что Россия применит тактическое ядерное оружие (ТЯО), реальна, считает президент США Джо Байден. Его слова 20 июня цитирует агентство Reuters.

    «Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Так же на меня смотрели, когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин использует тактическое ядерное оружие. Это реально», — сказал Байден на встрече с группой доноров в Калифорнии.

    Президент США считает «безответственным» размещение Россией ТЯО в Белоруссии. Ее глава Александр Лукашенко заявлял, что от РФ страна уже получила ракеты и бомбы, мощность которых «в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки», то есть примерно 60 килотонн.

    Президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия начнет размещать в Белоруссии ядерное оружие ориентировочно после 7–8 июля, когда закончится подготовка необходимых сооружений.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ядерное оружиеДжо Байден
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close