Путин заявил, что Россия начнет размещать ядерное оружие в Белоруссии после 8 июля

Россия начнет размещать ядерное оружие в Белоруссии после того, как завершится подготовка необходимых сооружений. Ориентировочно это произойдет после 7–8 июля, заявил 9 июня президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.



Российский лидер отметил, что все мероприятия идут по плану, передает ТАСС.



Документы о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии были подписаны 25 мая.



Ранее в рамках военно-технического сотрудничества двух стран региональная группировка войск была оснащена ракетными комплексами «Искандер-М» и ЗРК С-400, а самолёты Су-25 переоборудованы, чтобы экипажи могли применить «авиационные средства поражения в ядерном оснащении».

