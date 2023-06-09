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    Путин заявил, что Россия начнет размещать ядерное оружие в Белоруссии после 8 июля

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    Россия начнет размещать ядерное оружие в Белоруссии после того, как завершится подготовка необходимых сооружений. Ориентировочно это произойдет после 7–8 июля, заявил 9 июня президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    Российский лидер отметил, что все мероприятия идут по плану, передает ТАСС.

    Документы о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии были подписаны 25 мая.

    Ранее в рамках военно-технического сотрудничества двух стран региональная группировка войск была оснащена ракетными комплексами «Искандер-М» и ЗРК С-400, а самолёты Су-25 переоборудованы, чтобы экипажи могли применить «авиационные средства поражения в ядерном оснащении».

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