Припаркованные машины загорелись на Брюсовской вслед за тополиным пухом

Два автомобиля обгорели в Калининском районе Петербурга после того, как по какой-то причине загорелся тополиный пух. Подробности стали известны «Фонтанке» 20 июня.
Сигнал о пожаре на Брюсовской улице, 7, поступил в экстренные службы вчера в 14:07. На парковке у дома 7 загорелся фургон ГАЗ-3021, а с него огонь перекинулся на стоящий рядом «Форд Транзит». У ГАЗа сгорели фургон, моторный отсек и кабина, у «Форда» — левая сторона. Полицейские посмотрели видеозапись камеры наблюдения и выяснили, что причиной пожара стал горевший тополиный пух. На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» действительно очень много пуха в траве.
«Фонтанка» уже не раз писала о большом количестве тополиного пуха в городе и связанных с этим пожарах. Одна из причин — сухая погода. На ролике, опубликованном «ДТП и ЧП» 20 мая, хорошо видно, как быстро вспыхивает пух — в опасной близости от АЗС.