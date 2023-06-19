Как горит тополиный пух? Наивное любопытство пробуждает в горожанах желание поджигать Петербург

В Петербурге массово тушат пожары из-за тополиного пуха, который буквально устелил весь город. Дети и даже взрослые развлекаются его поджиганием: им интересно, как будет гореть этот мягкий белый ковер, покрывший все вокруг. В итоге вместе с пухом горят машины, деревья и дома, так что пожарным не до шуток: за одно только 18 июня они тушили такие возгорания 9 раз.

На днях из-за такого пожара мужчина лишился машины — его ВАЗ-2107 сгорел оттого, что двое мужчин и женщина жгли пух. Они засветились на камерах наружного видеонаблюдения, так что, возможно, им же придется возмещать ущерб — если так решит суд, куда пострадавший направил иск.



В МЧС призывают: не жгите пух, тушите окурки, предупредите детей и подростков, а если в вашем дворе много пуха, пролейте двор водой.

«Пушистые семена тополя воспламеняются как порох, а огонь распространяется молниеносно на деревья, здания, автомобили», — говорят в МЧС.



Изобилие тополиного пуха в этом году в городе удивляет многих: среди знатоков есть предположение, что столько пуха в этом году неслучайно. Возможно, виновато прошлогоднее жаркое лето. В комитете по благоустройству причину видят также в небольшом количестве дождей в этом году:



«Количество тополиного пуха по годам отличается несущественно, однако в этом году в связи с отсутствие осадков оно заметнее. Дожди поспособствовали бы оседанию пуха на поверхности и упростили бы уборку», — прокомментировали «Фонтанке» в комитете по благоустройству.

