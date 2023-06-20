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    Мужчина напал на настоятеля храма на юге Петербурга и украл икону. В отделе полиции он не задержался

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    За три часа сотрудники полиции Кировского района нашли мужчину, который пришел в храм Василия Великого, напал на настоятеля, а потом украл икону.

    О произошедшем на проспекте Народного Ополчения накануне около полудня в единую службу 112 сообщил очевидец, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 июня. Еще через три часа в полицию пришел 50-летний настоятель храма, который сообщил, что неизвестный вошел в церковь, напал на него, снял со стены икону с ликом Святой Елены и убежал. Икона была в деревянном окладе, размером 21 на 29 см. Ущерб настоятель оценил в 15 тысяч рублей.

    Около шести вечера сотрудники полиции задержали подозреваемого — 50-летнего мужчину, который живет недалеко от храма.

    Его привезли в отдел, где составили протокол по статье о мелком хищении. Но поведение задержанного было настолько странным, что ему вызвали специализированную скорую и отправили в психиатрическую больницу.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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