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    Троицкий мост готовят к «Алым парусам» — переправа закрыта в одну сторону

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    Фото: читатель «Фонтанки»
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    С понедельника, 19 июня, Троицкий мост в центре Петербурга начали наполовину закрывать днем. Ограничения связаны с подготовкой к празднику выпускников «Алые паруса». Читатели делятся фотографиями, как выглядит переправа сейчас.

    Движение по Троицкому мосту в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной перекрыто до 26 июня. Днем можно проехать по другой его половине, а на ночь переправу закрывают полностью. С 19 по 22 июня включительно мост будут разводить в 22:50 и сводить в 8 часов утра следующего дня. В пятницу, 23 июня, Троицкий мост перекроют уже в 8 часов вечера, а откроют в 04:50 24 июня. Затем переправа будет недоступна с 12:00 24 июня до 08:00 26 июня.

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    Из-за перекрытий изменения внесли также в трассы автобусов № 46 и № 76 и трамвая № 3. Подробнее о времени перекрытий и ограничений на Троицком мосту читайте здесь.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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