Троицкий мост готовят к «Алым парусам» — переправа закрыта в одну сторону

С понедельника, 19 июня, Троицкий мост в центре Петербурга начали наполовину закрывать днем. Ограничения связаны с подготовкой к празднику выпускников «Алые паруса». Читатели делятся фотографиями, как выглядит переправа сейчас.
Движение по Троицкому мосту в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной перекрыто до 26 июня. Днем можно проехать по другой его половине, а на ночь переправу закрывают полностью. С 19 по 22 июня включительно мост будут разводить в 22:50 и сводить в 8 часов утра следующего дня. В пятницу, 23 июня, Троицкий мост перекроют уже в 8 часов вечера, а откроют в 04:50 24 июня. Затем переправа будет недоступна с 12:00 24 июня до 08:00 26 июня.
Из-за перекрытий изменения внесли также в трассы автобусов