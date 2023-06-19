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    Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским

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    Лидер ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились на дальнейшее взаимодействие с африканской миссией. Об этом Рамафоса рассказал в понедельник, 19 июня, передает ТАСС.

    «Оба президента, Зеленский и Путин, дали свое согласие на дальнейшие переговоры после состоявшегося первого визита [африканской миссии]», — сказал он в еженедельном обращении к народу ЮАР.

    Лидер ЮАР добавил, что надеется, что по мере продвижения процесса можно будет «заложить основу для деэскалации конфликта и переговоров — двух важнейших предварительных условий прочного мира».

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса посетил Киев 16 июня, а 17-го — прилетел в Санкт-Петербург. Вместе с ним в Константиновский дворец на встречу с президентом РФ приехали президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских островов Асумани Азали, президент Сенегала Макки Салл, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.

    Подробнее о мирном плане Африки можно прочитать в материале «Фонтанки».

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