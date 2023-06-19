Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским

Лидер ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились на дальнейшее взаимодействие с африканской миссией. Об этом Рамафоса рассказал в понедельник, 19 июня, передает ТАСС.

«Оба президента, Зеленский и Путин, дали свое согласие на дальнейшие переговоры после состоявшегося первого визита [африканской миссии]», — сказал он в еженедельном обращении к народу ЮАР.



Лидер ЮАР добавил, что надеется, что по мере продвижения процесса можно будет «заложить основу для деэскалации конфликта и переговоров — двух важнейших предварительных условий прочного мира».

