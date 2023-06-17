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    «Мы открыты к диалогу». Путин встретился с африканскими лидерами и сказал об Украине

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    28 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце проводит встречу с лидерами африканских стран.

    В своем приветственном слове он отметил, что всестороннее развитие связей со странами Африки является приоритетом для России. Москва выступает за дальнейшее укрепление отношений со странами Африки и Африканским союзом на основе принципов равенства, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела.

    Путин также отметил, что в России относятся с уважением к позиции африканских государств в пользу сохранения глобальной и региональной стабильности и безопасности, мирного урегулирования конфликтов.

    «Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом. Ценим вашу заинтересованность в поиске урегулирования конфликта. Сразу же откликнулись на ваше предложение провести переговоры по украинской проблематике. Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон», — сказал Путин.

    В Петербург на встречу с президентом России приехали президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских островов Асумани Азали, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.

    «Фонтанка» уже рассказывала о мирном плане Африки и реакции на него Киева. Подробнее читайте здесь.

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    Комментарии 28

    17 Июн 2023 в 20:01
    Зер гут, Вольдемар, гут...
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 19:59
    Нум наконец-то мир наступит! Чего раньше не приезжали?
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 19:57
    Весь мир отвернулся, так теперь с нищей африкой сразу друганами заделались?
    +0−0
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