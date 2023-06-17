«Мы открыты к диалогу». Путин встретился с африканскими лидерами и сказал об Украине

Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце проводит встречу с лидерами африканских стран.
В своем приветственном слове он отметил, что всестороннее развитие связей со странами Африки является приоритетом для России. Москва выступает за дальнейшее укрепление отношений со странами Африки и Африканским союзом на основе принципов равенства, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела.
Путин также отметил, что в России относятся с уважением к позиции африканских государств в пользу сохранения глобальной и региональной стабильности и безопасности, мирного урегулирования конфликтов.
«Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом. Ценим вашу заинтересованность в поиске урегулирования конфликта. Сразу же откликнулись на ваше предложение провести переговоры по украинской проблематике. Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон», — сказал Путин.
В Петербург на встречу с президентом России приехали президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских островов Асумани Азали, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.
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