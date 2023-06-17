«Мы открыты к диалогу». Путин встретился с африканскими лидерами и сказал об Украине

Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце проводит встречу с лидерами африканских стран.



В своем приветственном слове он отметил, что всестороннее развитие связей со странами Африки является приоритетом для России. Москва выступает за дальнейшее укрепление отношений со странами Африки и Африканским союзом на основе принципов равенства, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела.



Путин также отметил, что в России относятся с уважением к позиции африканских государств в пользу сохранения глобальной и региональной стабильности и безопасности, мирного урегулирования конфликтов.

