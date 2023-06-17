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    «Как можно скорее». Какой план мира Африка предлагает Путину и Зеленскому

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    Мирный план из десяти пунктов предлагает России и Украине президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он уже показал его Владимиру Зеленскому и теперь прибыл в Петербург, чтобы обсудить инициативу с российским лидером Владимиром Путиным.

    Как пишет ТАСС 17 июня, в частности план предусматривает достижение мира через переговоры дипломатическим путем и начаться они должны как можно скорее. Предполагается деэскалация конфликта с обеих сторон и «обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН», и кроме того – «гарантии безопасности для всех стран».

    В числе пунктов также урегулирование вопроса относительно обмена военнопленных и возвращения детей, а также «послевоенное восстановление и помощь пострадавшим» в результате боевых действий. Кроме этого еще – обеспечение движения зерновых и удобрений обеими странами, гуманитарная поддержка жертв конфликта и более тесное взаимодействие со странами Африки.

    План уже был представлен президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве и поддержки не встретил. Он, как пишет ТАСС, повторил требование о выводе российских войск. Теперь делегация прибыла в Петербург, чтобы обсудить план с президентом Владимиром Путиным.

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