Рамафоса на встрече с Зеленским: «Лучше завершить конфликт до того, как всё будет потеряно»

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским африканские лидеры заявили о необходимости завершить конфликт с Россией «как можно раньше», передает 16 июня РИА Новости со ссылкой на президента ЮАР Сирила Рамафосу.



«Лучше завершить конфликт до того, как всё будет потеряно. Это послание, с которым мы выступили», — заявил после встречи в Киеве Рамафоса (цитата по РИА Новости).



Судя по реакции Зеленского, понимания такой тезис африканцев у главы Украины не встретил. Как сообщает ТАСС, на встрече с делегацией стран Африки Зеленский повторил требование о выводе российских войск из областей, которые Киев считает своими.

