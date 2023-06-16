Рамафоса на встрече с Зеленским: «Лучше завершить конфликт до того, как всё будет потеряно»

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским африканские лидеры заявили о необходимости завершить конфликт с Россией «как можно раньше», передает 16 июня РИА Новости со ссылкой на президента ЮАР Сирила Рамафосу.
«Лучше завершить конфликт до того, как всё будет потеряно. Это послание, с которым мы выступили», — заявил после встречи в Киеве Рамафоса (цитата по РИА Новости).
Судя по реакции Зеленского, понимания такой тезис африканцев у главы Украины не встретил. Как сообщает ТАСС, на встрече с делегацией стран Африки Зеленский повторил требование о выводе российских войск из областей, которые Киев считает своими.
«Очевидно, что <...> вывод всех их [российских войск] с территории Украины — это то, что способно остановить… [боевые действия]», — сформулировал свою позицию Зеленский (цитата по ТАСС).
Об отношении на Западе к миротворческой миссии африканцев, пожалуй, можно судить и по событиям в Польше.
Пока Сирил Рамафоса был на Украине, в Варшаве 26 часов были заперты в самолете охрана президента ЮАР и журналисты президентского пула. Африканские СМИ передают, что пассажиры провели это время в салоне с отключенной вентиляцией и были «лишены возможности соблюдать личную гигиену».
Глава службы безопасности президента ЮАР Валли Рууде рассказал, что сотрудники ведомства четыре часа не могли пройти контроль в аэропорту Варшавы, а во время обыска их «раздевали догола».
МИД Польши в ответ заявило, что самолет с охраной президента ЮАР был задержан из-за наличия на борту «опасных материалов» и «незаявленных лиц».
В субботу, 17 июня, Владимир Путин примет лидеров африканских стран, в том числе Сирила Рамафосу, в Петербурге. Встреча состоится после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).