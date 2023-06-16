    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, с-в

    761мм

    23%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd83.65eur91.63

    Рамафоса на встрече с Зеленским: «Лучше завершить конфликт до того, как всё будет потеряно»

    4946
    33 комментария

    На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским африканские лидеры заявили о необходимости завершить конфликт с Россией «как можно раньше», передает 16 июня РИА Новости со ссылкой на президента ЮАР Сирила Рамафосу.

    «Лучше завершить конфликт до того, как всё будет потеряно. Это послание, с которым мы выступили», — заявил после встречи в Киеве Рамафоса (цитата по РИА Новости).

    Судя по реакции Зеленского, понимания такой тезис африканцев у главы Украины не встретил. Как сообщает ТАСС, на встрече с делегацией стран Африки Зеленский повторил требование о выводе российских войск из областей, которые Киев считает своими.

    «Очевидно, что <...> вывод всех их [российских войск] с территории Украины — это то, что способно остановить… [боевые действия]», — сформулировал свою позицию Зеленский (цитата по ТАСС).

    Об отношении на Западе к миротворческой миссии африканцев, пожалуй, можно судить и по событиям в Польше.

    Пока Сирил Рамафоса был на Украине, в Варшаве 26 часов были заперты в самолете охрана президента ЮАР и журналисты президентского пула. Африканские СМИ передают, что пассажиры провели это время в салоне с отключенной вентиляцией и были «лишены возможности соблюдать личную гигиену».

    Глава службы безопасности президента ЮАР Валли Рууде рассказал, что сотрудники ведомства четыре часа не могли пройти контроль в аэропорту Варшавы, а во время обыска их «раздевали догола».

    МИД Польши в ответ заявило, что самолет с охраной президента ЮАР был задержан из-за наличия на борту «опасных материалов» и «незаявленных лиц».

    В субботу, 17 июня, Владимир Путин примет лидеров африканских стран, в том числе Сирила Рамафосу, в Петербурге. Встреча состоится после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РамафосаЗеленскийПутин
    ЛАЙК1
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 33

    Гость16 Июн 2023 в 22:39
    Если вы задумали уничтожить соседний народ и напрямую угрожаете, то надо так и заявлять. Это серьезная вещь. 40 млн народ уничтожить, это вам не просто так. Тут придется отвечать по полной программе за подобные намерения.
    +0−0
    Antuan Rokanten16 Июн 2023 в 22:23
    Что же, это ценная мысль.
    +0−1
    Гость16 Июн 2023 в 22:10
    негры все правильно говорят. но слушать их не будут. и это тоже правильно. сценарий будет доведен до конца. украина не нужна, (дорогой). Вот, объективно, просто не нужна. никому.
    +1−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close