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    В Варшаве на 26 часов заперли в самолете охрану президента ЮАР и журналистов

    2010
    12 комментариев

    В Варшаве 26 часов были заперты в самолете пассажиры рейса государственной авиакомпании ЮАР South African Airways. Об этом сообщил репортер канала News24 Питер ду Тойт, который тоже был на борту.

    Самолет доставил в Польшу охрану президента ЮАР Сирила Рамафосы и журналистов президентского пула. Они сопровождают Рамафосу в миротворческой миссии, с которой глава ЮАР посещает Польшу и Украину, а завтра его ждут в Петербурге.

    Репортер южноафриканской радиостанции Eyewitness News охарактеризовала оказанный пассажирам самолета прием в Польше как «ледяной».

    Африканские СМИ передают, что пассажиры были заперты в салоне с отключенной вентиляцией, «лишены возможности соблюдать личную гигиену». Посольство ЮАР в Польше обеспечило доставку питания, когда люди находились «на исходе сил».

    Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что обращение с пассажирами «достойно глубокого сожаления», сообщает ТАСС.

    Глава службы безопасности президента ЮАР Валли Рууде заявил, что правительство Польши «подрывает безопасность Рамафосы», цитирует генерала ТАСС. Уточняется, что в результате президент ЮАР прибыл на территорию Украины с небольшой группой охранников. Также со ссылкой на Рууде сообщается, что сотрудники ведомства четыре часа не могли пройти контроль в аэропорту Варшавы, во время обыска их «раздевали догола».

    МИД Польши заявило, что самолет с охраной президента ЮАР Сирила Рамофосы был задержан из-за наличия на борту «опасных материалов» и «незаявленных лиц», передает РИА Новости.

    Пассажирам самолета разрешили покинуть салон к 17:00 (мск) 16 июня.

    Сегодня президент ЮАР встречается в главой Украины Владимиром Зеленским.

    В субботу, 17 июня, Сирил Рамафоса должен встретиться в Петербурге с президентом России Владимиром Путиным.

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    Комментарии 12

    Гость16 Июн 2023 в 19:30
    Белые темнокожих опять притесняют, нет на них BLM! И где протесты??
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 19:27
    Варшава, замедленный детонатор межконтинентальных отношений.
    +0−0
    VKuser17419822116 Июн 2023 в 19:25
    Источник информации назовите пожалуйста...?
    +0−1
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