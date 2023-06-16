В Варшаве на 26 часов заперли в самолете охрану президента ЮАР и журналистов

В Варшаве 26 часов были заперты в самолете пассажиры рейса государственной авиакомпании ЮАР South African Airways. Об этом сообщил репортер канала News24 Питер ду Тойт, который тоже был на борту.



Самолет доставил в Польшу охрану президента ЮАР Сирила Рамафосы и журналистов президентского пула. Они сопровождают Рамафосу в миротворческой миссии, с которой глава ЮАР посещает Польшу и Украину, а завтра его ждут в Петербурге.



Репортер южноафриканской радиостанции Eyewitness News охарактеризовала оказанный пассажирам самолета прием в Польше как «ледяной».

