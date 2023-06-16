В Варшаве на 26 часов заперли в самолете охрану президента ЮАР и журналистов

В Варшаве 26 часов были заперты в самолете пассажиры рейса государственной авиакомпании ЮАР South African Airways. Об этом сообщил репортер канала
Самолет доставил в Польшу охрану президента ЮАР Сирила Рамафосы и журналистов президентского пула. Они сопровождают Рамафосу в миротворческой миссии, с которой глава ЮАР посещает Польшу и Украину, а завтра его ждут в Петербурге.
Репортер южноафриканской радиостанции Eyewitness News охарактеризовала оказанный пассажирам самолета прием в Польше как «ледяной».
Африканские СМИ передают, что пассажиры были заперты в салоне с отключенной вентиляцией, «лишены возможности соблюдать личную гигиену». Посольство ЮАР в Польше обеспечило доставку питания, когда люди находились «на исходе сил».
Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что обращение с пассажирами «достойно глубокого сожаления», сообщает ТАСС.
Глава службы безопасности президента ЮАР Валли Рууде заявил, что правительство Польши «подрывает безопасность Рамафосы», цитирует генерала ТАСС. Уточняется, что в результате президент ЮАР прибыл на территорию Украины с небольшой группой охранников. Также со ссылкой на Рууде сообщается, что сотрудники ведомства четыре часа не могли пройти контроль в аэропорту Варшавы, во время обыска их «раздевали догола».
МИД Польши заявило, что самолет с охраной президента ЮАР Сирила Рамофосы был задержан из-за наличия на борту «опасных материалов» и «незаявленных лиц», передает РИА Новости.
Пассажирам самолета разрешили покинуть салон к 17:00 (мск) 16 июня.
Сегодня президент ЮАР встречается в главой Украины Владимиром Зеленским.
В субботу, 17 июня, Сирил Рамафоса должен встретиться в Петербурге с президентом России Владимиром Путиным.