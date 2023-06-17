Как Путин ответил африканцам про мирный план и Украину. Главное

Президент Владимир Путин встретился в Петербурге с представителями африканских государств и обсудил мирный план, который до этого успели представить в Киеве Владимиру Зеленскому. В ответ российский лидер впервые показал проект стамбульских соглашений. «Фонтанка» собрала основное из заявлений сторон 17 июня.

Что за мирный план из Африки Президент ЮАР Сирил Рамафоса 16 июня посетил Киев, а 17-го — прилетел в Россию. Вместе с ним в Константиновский дворец на встречу с президентом РФ приехали президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских островов Асумани Азали, президент Сенегала Макки Салл, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.



Они представили план мирного урегулирования, который предлагают африканские страны Украине и России. Главный тезис — «Лучше завершить конфликт до того, как всё будет потеряно». Ранее в Киеве план не приняли — и вот почему.

В плане 10 составляющих, которые широкими мазками рисуют картину возможного мира:

достижение мира через переговоры дипломатическим путем;

переговоры о мире должны начаться как можно скорее;

деэскалация конфликта с обеих сторон;

обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН;



гарантии безопасности для всех стран;

обеспечение движения зерновых и удобрений обеими странами;

гуманитарная поддержка тех, кто стал жертвами боевых действий;

урегулирование вопроса относительно обмена военнопленными и возвращения детей;

послевоенное восстановление и помощь пострадавшим;

более тесное взаимодействие со странами Африки.

Председатель Африканского союза Асумани Азали прямо сказал, что африканская делегация хочет побудить Россию вступить в переговоры с Украиной.

Что ответил Владимир Путин Владимир Путин заявил, что Москва «с уважением» относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования и «открыта к диалогу» со всеми, кто желает мира с учетом интересов всех сторон.



«Но не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, запрещающий вести эти переговоры», — сказал президент России.



Далее Владимир Путин практически по пунктам ответил африканским коллегам. По его словам, Россия, согласно Уставу ООН, «имела право признать новые регионы сначала независимыми, а затем оказать содействие, защитив их». Продовольственный кризис в мире вызван не спецоперацией, а действиями Запада, и Россия не считает, что поставки украинского зерна на мировые рынки решают проблему голода. Процесс обмена военнопленными идет, РФ готова его продолжать. А что касается детей, Россия вывозила их из зоны конфликта, спасая их жизнь и здоровье.



«Дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, — вот что происходило. Никто не собирался никого, никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями», — сказал Путин.

Также президент заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, и показал проект мирного договора, обсуждение которого шло в Стамбуле в марте 2022 года.



«В Турции прошла целая серия переговоров между Россией и Украиной по выработке и мер доверия, и подготовке самого текста договора. Проект договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Вот он. Он есть», — сказал Путин.

Президент продемонстрировал проект соглашения, который был парафирован руководителем переговорной группы из Киева: «Он поставил там свою подпись. Он так и называется: "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". 18 статей и приложения». По словам президента РФ, соглашение касалось в том числе вооруженных сил. Однако после отвода российских войск от Киева украинские власти «выбросили это все на свалку истории», подчеркнул российский лидер.



Он добавил, что Россия готова рассмотреть африканские инициативы, однако никогда не отказывалась от переговоров, а это сделал Киев. «Ну чего же от нас хотят?» — задался вопросом Владимир Путин.

Тем не менее Россия, по словам Путина, ценит позицию стран Африки по ситуации на Украине, с большим уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и более справедливому миропорядку и готова рассмотреть любые их предложения по урегулированию на Украине.

Что дальше будет с африканским мирным планом?

Переговоры Путина с лидерами африканских стран продлились более трех часов. Как заявили ТАСС в МИД ЮАР, это еще не конец. Окончательный рамочный документ миссии еще не готов и будет выработан как раз по итогам поездок в Киев и в Петербург. И после консультаций с лидерами Украины и России главы МИД африканских стран подготовят план по мирному решению украинского кризиса. Конкретные детали плана не разглашаются.