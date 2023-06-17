«Там 18 статей». Путин показал африканцам проект договора с Украиной

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с африканскими лидерами показал им парафированный стамбульский проект договора с Украиной. Встреча проходит в Константиновском дворце.

Путин продемонстрировал проект соглашения, который был парафирован руководителем переговорной группы из Киева: «Он поставил там свою подпись. Он так и называется: «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. 18 статей и приложения».

По словам президента РФ, соглашение касалось в том числе вооруженных сил. «Все прописано, до единиц боевой техники и единиц личного состава вооруженных сил», — добавил Путин.

Однако после отвода российских войск от Киева украинские власти «выбросили это все на свалку истории», подчеркнул российский лидер.

«И в этих условиях мы не отказывались от переговоров. Украинское руководство объявило об этом, а президент подписал декрет, запрещающий вести переговоры», — сказал Путин.



Он добавил, что Россия готова рассмотреть африканские инициативы, однако никогда не отказывалась от переговоров, а это сделал Киев. «Ну чего же от нас хотят?» — задался вопросом Владимир Путин.

