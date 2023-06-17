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    «Там 18 статей». Путин показал африканцам проект договора с Украиной

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    21 комментарий

    Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с африканскими лидерами показал им парафированный стамбульский проект договора с Украиной. Встреча проходит в Константиновском дворце.

    Путин продемонстрировал проект соглашения, который был парафирован руководителем переговорной группы из Киева: «Он поставил там свою подпись. Он так и называется: «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. 18 статей и приложения».

    По словам президента РФ, соглашение касалось в том числе вооруженных сил. «Все прописано, до единиц боевой техники и единиц личного состава вооруженных сил», — добавил Путин.

    Однако после отвода российских войск от Киева украинские власти «выбросили это все на свалку истории», подчеркнул российский лидер.

    «И в этих условиях мы не отказывались от переговоров. Украинское руководство объявило об этом, а президент подписал декрет, запрещающий вести переговоры», — сказал Путин.

    Он добавил, что Россия готова рассмотреть африканские инициативы, однако никогда не отказывалась от переговоров, а это сделал Киев. «Ну чего же от нас хотят?» — задался вопросом Владимир Путин.

    Так российский лидер ответил на одно из мирных предложений африканских коллег, среди которых урегулирование российско-украинского конфликта путем переговоров.

    «Фонтанка» уже рассказывала о мирном плане Африки и реакции на него Киева. Подробнее читайте здесь.

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    Комментарии 21

    АНТИПУТИНИСТ17 Июн 2023 в 20:10
    Че6о от вас хотят? Выйти с территории Украины.
    +2−0
    Гость17 Июн 2023 в 19:59
    Он этот договор из своего знаменитого чемоданчика достал?
    +1−0
    академикдон17 Июн 2023 в 19:54
    Только гражданам, нанявшим его, как чиновника, знать его подробное содержание необязательно.
    +4−0
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